Помогите пожалуйста с номером 264

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Помогите пожалуйста с номером 264
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты встречаешь,он ненавидит,мы роняем,вы держите,они летают,он качает,она дремлет,ты откроешь,ты открываешь;они дышат;они вдыхают. 
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