Один трактор работал 50 часов в неделю а другой 48 часов оба трактора при одинаковой норме израсходовали за неделю 686 литров горючего сколько литров горючего израсходовал за неделю каждый трактор

Математика

Один трактор работал 50 часов в неделю а другой 48 часов оба трактора при одинаковой норме израсходовали за неделю 686 литров горючего сколько литров горючего израсходовал за неделю каждый трактор

Автор: Гость