Один трактор работал 50 часов в неделю а другой 48 часов оба трактора при одинаковой норме израсходовали за неделю 686 литров горючего сколько литров горючего израсходовал за неделю каждый трактор
Математика
Один трактор работал 50 часов в неделю а другой 48 часов оба трактора при одинаковой норме израсходовали за неделю 686 литров горючего сколько литров горючего израсходовал за неделю каждый трактор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скажу решение: 686:(50+48)=7 7*50и7*48
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