Даю 25 баллов за все. Можно без шестого.
Химия
Даю 25 баллов за все. Можно без шестого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В 2)А 3)Вообще это будет Гидроксид меди(II), а у тебя таково в ответах нет. 4)Б 5)А-2; Б Все что знаю
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