Решение показательных и логарифмических уравнений и систем. помогите решить сколько сможете, пожалуйста.

Гость: Гость:

(0,1)²ˣ⁻³ =10; (1/10)²ˣ⁻³ =10; (10)⁻²ˣ⁺³ =10¹; -2x+3=1; 2x=3-1; 2x=2; x=19ˣ-7*3ˣ-18=0; 3²ˣ-7*3ˣ-18=0. примем 3ˣ=y, получаем y²-7y-18=0; D=11, y₁=(7+11)/2=9; y₂=(7-11)/2=-2 (не имеет смысла), подставляем в 3ˣ=y, получаем 3ˣ=9; 3ˣ=3² и x=2системаx+y =-26ˣ⁺⁵y = 36 ⇒6ˣ⁺⁵y =6² ⇒ x+5y=2 умножаем это уравнение на минус 1 и складываем с первым, получается -4y=-4; y=1; x=-2+1; x=-1