Реши пример (400000-98440):6*7+4920*907:123

Математика
Реши пример (400000-98440):6*7+4920*907:123
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40000-98440:6:7-490+907:123=104680
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