Четыре здоровых молодых человека желают стать летчиками-испытателя.. Тестирование показало, что X. — холерик, С. — сан¬гвиник, М. — меланхолик, Ф. — флегматик. Кстати, X. — мастер спорта по дзюдо, Ф. — давно и весьма эффективно...
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Четыре здоровых молодых человека желают стать летчиками-испытателя.. Тестирование показало, что X. — холерик, С. — сан¬гвиник, М. — меланхолик, Ф. — флегматик. Кстати, X. — мастер спорта по дзюдо, Ф. — давно и весьма эффективно занимается бе¬гом на длинные дистанции, М. — мастер спорта по прыжкам в воду, а С. — великолепный альпинист. Каково, скорее всего, будет заключение специальной комиссии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определите тип нервной системы, темперамент вам дан по условию, перечитайте конспект или найдите текст лекции, это «Темперамент как интегративная характеристика индивидных свойств человека». с большой вероятностью комиссия выберет сангвиника (сильный тип характера, особенность темперамента - сильный, уравновешенный, подвижный, реакции быстрые, адекватные(умеренные)) , привычного к перепадам давления.
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