Четыре здоровых молодых человека желают стать летчиками-испытателя.. Тестирование показало, что X. — холерик, С. — сан¬гвиник, М. — меланхолик, Ф. — флегматик. Кстати, X. — мастер спорта по дзюдо, Ф. — давно и весьма эффективно...

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Четыре здоровых молодых человека желают стать летчиками-испытателя.. Тестирование показало, что X. — холерик, С. — сан¬гвиник, М. — меланхолик, Ф. — флегматик. Кстати, X. — мастер спорта по дзюдо, Ф. — давно и весьма эффективно занимается бе¬гом на длинные дистанции, М. — мастер спорта по прыжкам в воду, а С. — великолепный альпинист. Каково, скорее всего, будет заключение специальной комиссии?

Автор: Гость