(1/6 + 1/10 + 1/5):(1/6 + 1/30) --------------------------------------- (1/6 + 1/4 - 1/5):(1/4 - 1/6) Сделайте пожалуйста п?? действиям позя :3
Математика
(1/6 + 1/10 + 1/5):(1/6 + 1/30) --------------------------------------- (1/6 + 1/4 - 1/5):(1/4 - 1/6) Сделайте пожалуйста п?? действиям позя :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая скобка 1/6+1/101/5=53+450/30=458/30 вторая скобка 1/61/30=5+1/30=6/30=1/5 458/30:1/5=458/30*5/1=458/6 второй пример 1/6+1/4=2+3/12=6/12=1/2 1/2-1/5=5-2/10=3/10 вторая скобка 1/4-1/6=3-2/12=1/12 3/10:1/12=3/10*12/1=3*6/5=12/5
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