Помогите 607 номер пожалуйста!
Русский язык
Помогите 607 номер пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полное причастие:взрытая краткое причастие: сжаты полное прилагательное:седой краткое прилагательное:голы. Краткое причастие и краткое прилагательное являются с/и/c. Полное причастие и полное прилагательное с/o
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Среднее арифметическое двух чисел 4,4. Найдите эти числа , если одно из них на 1,4 бол??ше другого .
Математика
Дано некоторое двузначное число. 30% этого числа и ещё 26,8 образуют число, записанно?? теми же цифрами но в обратном порядке. найдите это число
Математика
(1/6 + 1/10 + 1/5):(1/6 + 1/30) --------------------------------------- (1/6 + 1/4 - 1/5):(1/4 - 1/6) Сделайте пожалуйста п?? действиям позя :3
Другие предметы
Четыре здоровых молодых человека желают стать летчиками-испытателя.. Тестирование показало, что X. — холерик, С. — сан¬гвиник, М. — меланхолик, Ф. ...