Первое пожалуйста решите 70 баллов.
Математика
Первое пожалуйста решите 70 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 907 * 26 ------------ 5442 1814 ------------ 23582 2) 68 * 56 ---------- 408 340 ---------- 3808 3) 108 * 55 ---------- 540 540 -------------- 5940 4) 206 * 55 ---------- 1030 1030 ------------- 11330
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