Первое пожалуйста решите 70 баллов.

Математика
Первое пожалуйста решите 70 баллов.
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Автор: Гость
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Гость:
1)      907        *  26   ------------        5442      1814   ------------      23582 2)        68        *  56    ----------          408        340      ----------        3808 3)      108        *  55      ----------          540        540 --------------        5940 4)      206      *    55    ----------        1030      1030    -------------      11330
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