Масса чугунной детали равна 21кг общий объем пустоты в детали 1 дм3 найти полный объем детали
Физика
Масса чугунной детали равна 21кг общий объем пустоты в детали 1 дм3 найти полный объем детали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность чугуна 7000 кг/м3 обьем=масса/плотность=21/7000=0.003 м3=3 дм3 полный обьем 3+1=4 дм3
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