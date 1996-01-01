Про космос та космонавтів.

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У листопаді-грудні 1996 року відбувся перший політ в космос українця (саме з незалежної України) – Леоніда Каденюка. На космічному кораблі “Колумбія” в рамках українсько-американського проекту космонавти побували в космосі понад 15 діб. Під час цього польоту за межами нашої планети побували українськийпрапор та тризуб, а також пролунав Гімн України.Перший вдалий політ у космос здійснив Юрій Гагарін 12 квітня 1961 року. О 9.07 годині його космічний корабель стартував з космодрому Байконур, облетів Землю за 108 хвилин і приземлився поблизу міста Енгельс. За деякими даними, до Гагаріна в космос намагалися полетіти ще 4 людей, однак вони не повернулися живими. Варто зазначити, що вдалий політ Гагаріна пов’язаний із діяльністю видатного українського вченого та конструктора Сергія Корольова. Саме завдяки його геній програма “Восток” увінчалася успіхом.Перший українць у космосі – Павло Попович . Він побував там ще у серпні 1962році, а потім у липні 1974 року. Звісно, його вважали передусім радянським космонавтом, однак про те, що він українець, а після космосу був ще й народним депутатом України – забувати не ваПерша жінка в космосі – Валентина Терешкова. У 26 років вона – радянський космонавт – здійснила політ в космос, де за 71 годину 48 разів облетіла Землю і успішно повернулася . рто.