Прочитай и напиши список покупок

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Прочитай и напиши список покупок
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Який іменно список і по якій мові?
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Нужно решить систему уравнений)
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once upon a time (см. рисунок)
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