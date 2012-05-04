Вычислите: (3/4-5/12)*8+1/18; б) 1/3*(3/5*5/7)+1/3*(5/9*9/7); в) 7/12*6/17+1/8:17/6;
Математика
Вычислите: (3/4-5/12)*8+1/18; б) 1/3*(3/5*5/7)+1/3*(5/9*9/7); в) 7/12*6/17+1/8:17/6;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (3/4-5/12)*8+1/18 = 2 целых 13/18 1) 3/4 - 5/12 = 1/3 2) 1/3*8= 8/3 3) 8/3+1/18= 49/18 = 2 целых 13/18 б) 1/3*(3/5*5/7)+1/3*(5/9*9/7)= 8/21 1)3/5*5/7= 3/7 2) 5/9*9/7=5/7 3)1/3*3/7=1/7 4)1/3* 5/7=5/21 5)1/7+5/21=8/21 в) 7/12*6/17+1/8:17/6 = 1/4 1)7/12*6/17 = 7/34 2) 1/8:17/6 = 3/68 3) 7/34+3/68=1/4
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