Прочитай найди предложение с прямой речью расставь карандашом необходимые знаки препинания вставь буквы на месте пропусков выпишы сначала предложения которые соответствуют схеме А:"П" затем схеме "П"-а

Математика
Прочитай найди предложение с прямой речью расставь карандашом необходимые знаки препинания вставь буквы на месте пропусков выпишы сначала предложения которые соответствуют схеме А:"П" затем схеме "П"-а
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили-были трое троллей На вершинах дальних гор. Жили тролли, не скучали И молчали с давних пор. Как-то раз, никто не знает, От каких таких причин, В той стане раздался грохот. "Что за шум?",- спросил один Но затих ужасный грохот, И опять настал покой. Двести лет прошло в молчанье. "Это мышь",- сказал другой. А когда ещё столетье Протекло над краем снов, Третий тролль сказал:" Прощайте Ненавижу болтунов".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
При каких значениях переменной имеет смысл выражение √3x-9+1дробная черта√40-5x
Ответить
Русский язык
Помогите всю страничку сделать только с другим словом!!!!!!!!
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения 3,1 * 10^-1 + 0.47 с решением!!!!!!
Ответить
Русский язык
Составить предложение по схеме обстоТельство сказуемое определение, а определен??е
Ответить
Русский язык
Звуко буквенный разбор слова оглашается
Ответить