Прочитай найди предложение с прямой речью расставь карандашом необходимые знаки препинания вставь буквы на месте пропусков выпишы сначала предложения которые соответствуют схеме А:"П" затем схеме "П"-а
Математика
Прочитай найди предложение с прямой речью расставь карандашом необходимые знаки препинания вставь буквы на месте пропусков выпишы сначала предложения которые соответствуют схеме А:"П" затем схеме "П"-а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили-были трое троллей На вершинах дальних гор. Жили тролли, не скучали И молчали с давних пор. Как-то раз, никто не знает, От каких таких причин, В той стане раздался грохот. "Что за шум?",- спросил один Но затих ужасный грохот, И опять настал покой. Двести лет прошло в молчанье. "Это мышь",- сказал другой. А когда ещё столетье Протекло над краем снов, Третий тролль сказал:" Прощайте Ненавижу болтунов".
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