Звуко буквенный разбор слова оглашается

Гость: Гость:

Оглашается [а г л а ш а э' т с' й' а] О-[а]-гл,безудар Г-[г]-согл,тв,зв,парн Л-[л]-согл,тв,зв,непарн А-[а]-гл,безудар Ш-[ш]-согл,тв,глух,парн А-[а]-гл,удар Е-[э']-гл,безудар Т-[т]-согл,тв,глух,парн С-[с']-согл,мяг,глух,парн Й-[й']-согл,мяг,зв,непарн Я< А-[а]-гл,безудар ____________________ 10 б,11 зв,5 сл