Обозначить деепричастные обороты номер 187 предложения 4 и 5

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Деепричастный оборот, примеры предложений Синтаксические нормы. Построение предложения с деепричастием. Запятые, обособление. Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами. Как и одиночное деепричастие, обозначает добавочное действие и совершается тем же лицом, предметом или явлением, которое совершает основное действие. Всегда обособляется. Отвечает на вопрос «что делая?» или «что сделав?». Действие обычно относится к подлежащему, например: подводя итоги встречи, министр поздравил всех учителей с началом учебного года. Деепричастие — это самостоятельная часть речи в русском языке, которая обозначает добавочное действие при основном. В этой части речи сочетаются признаки глагола (вид, залог и возвратность) и наречия (неизменяемость, синтаксическая роль обстоятельства). Отвечает на вопросы что делая? что сделав? Если в предложении есть деепричастие, то должен быть и глагол-сказуемое, обозначающий основное действие. Возможно, на 5-ege.ru вас также заинтересует причастный оборот с примерами. Правило. При использовании деепричастного оборота в предложении следует помнить, что: основное действие, выраженное глаголом-сказуемым, и добавочное действие, выраженное деепричастием, относятся к одному лицу или предмету часто деепричастный оборот употребляется в односоставном определенно-личном предложении, в том числе и при глаголе в форме повелительного наклонения (где подлежащее легко восстанавливается) возможно употребление деепричастного оборота в безличном предложении при инфинитиве Предложения с деепричастным оборотом (примеры) Я смотрел на восходящее солнце, не отрывая глаз. Она ушла, не закрыв за собой дверь. Мальчик, убирая в своей комнате, нашёл огромное количество вещей. Гусь, увидя детей, улетел. Все овцы кинулись к ней, лишь малыш не справился с разгоном, едва сумев затормозить. Ловушка! Деепричастный оборот нельзя употреблять в следующих случаях: если действие, выраженное глаголом сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относятся к разным лицам (предметам): Спрыгнув с подножки трамвая, у меня слетела шляпа (НЕЛЬЗЯ, так как «шляпа не может прыгнуть с трамвая»!) если в безличном предложении нет инфинитива, к которому мог бы относиться деепричастный оборот, но есть сочетание глагола-сказуемого с местоимением или существительным в роли дополнения. Посмотрев в окно, мне стало грустно (НЕЛЬЗЯ, так как есть дополнение мне) если деепричастный оборот относится к страдательным причастиям, т.к. в этом случае субъект действия, выраженного сказуемым, и субъект действия, обозначенного деепричастием) не совпадают: http://5-ege.ru/sintaksicheskie-normy/ Убежав из дома, мальчик был найден (НЕЛЬЗЯ, так как из дома убегает мальчик, а находят его другие люди!) Синтаксические нормы. Алгоритм действий. 1) В обороте, выделенном жирным шрифтом, найди деепричастие (отвечает на вопросы: что делая? что сделав?) 2) Выдели в каждом варианте основы. 3) Если в предложении нет подлежащего, попытайся восстановить его по сказуемому. 4) Если в предложении невозможно восстановить подлежащее, посмотри, не указан ли производитель действия в косвенном падеже. 5) Соотнеси в каждом варианте подлежащее с деепричастием. 6) Тот вариант, где подлежащее выполняет действие и деепричастия, и сказуемого, является правильным. Разбор задания. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Не рассчитывая на помощь, 1) меня начали покидать силы. 2) ученики самостоятельно справились с заданием. 3) самостоятельность очень важна. 4) учебник помогает лучше справиться с трудным материалом. Находим деепричастие: не рассчитывая на помощь – что делая? не рассчитывая. В каждом варианте найдем грамматическую основу: 1) меня начали покидать силы. 2) ученики самостоятельно справились с заданием. 3) самостоятельность очень важна. 4) учебник помогает лучше справиться с трудным материалом. Соотносим деепричастие и подлежащие, ответив на вопрос: кто может не рассчитывать на помощь? Это не силы, не самостоятельность и не учебник. Только ученики могут справиться с заданием и не рассчитывать на помощь. Правильный ответ – вариант №2. Также посмотрите видео, если что-то непонятно. Потренируйся. 1. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Анализируя поэму Пушкина «Полтава», 1) критиками отмечалось обилие разговорных выражений. 2) ее «очевидным» недостатком считалось обилие разговорных выражений. 3) современники упрекали поэта в злоупотреблении «бурлацкими» выражениями. 4) она была принята критиками без восторга. 2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Начиная работу с текстом, 1) у нас завязался спор. 2) постарайтесь внимательно прочитать его. 3) мной был неверно определен размер. 4) учениками часто не учитывается деление на абзацы. 3. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Выстроившись в колонны, 1) вожак подает сигнал, и муравьи отправляются в путь. 2) длина их может достигать 100-200 метров. 3) кочевые муравьи отправляются в двух-трехнедельный поход. 4) начинается двух-трехнедельный поход муравьев. Ответы: 3, 2, 3.Источник: http://5-ege.ru/sintaksicheskie-normy/