К реакциям разложения относится: 1.SO3+H2O=H2SO 2.HCL+NaOH=NaCL+H2O 3.CH4+2O2=CO2+2H2O 4.(CuOH)2CO3=2CuO+CO2+H2O
Химия
К реакциям разложения относится: 1.SO3+H2O=H2SO 2.HCL+NaOH=NaCL+H2O 3.CH4+2O2=CO2+2H2O 4.(CuOH)2CO3=2CuO+CO2+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция разложения - последняя (4).
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