Даю до 20 балов Подпишите названия океанов и отметьте максимальную глубину Мирово??о океана используя справочные материалы атласа Подпишите на карте самые крупные острова подчеркните названия островов расположена Восточном полу...

География

Даю до 20 балов Подпишите названия океанов и отметьте максимальную глубину Мирово??о океана используя справочные материалы атласа Подпишите на карте самые крупные острова подчеркните названия островов расположена Восточном полушарии двумя чертами используя Атлас и другие источники географической информатике нанесите на карту самое большое и глубокое море земли Подпишите на карте материк у берегов которого расположены эти моря

Автор: Гость