Даю до 20 балов Подпишите названия океанов и отметьте максимальную глубину Мирово??о океана используя справочные материалы атласа Подпишите на карте самые крупные острова подчеркните названия островов расположена Восточном полу...
География
Даю до 20 балов Подпишите названия океанов и отметьте максимальную глубину Мирово??о океана используя справочные материалы атласа Подпишите на карте самые крупные острова подчеркните названия островов расположена Восточном полушарии двумя чертами используя Атлас и другие источники географической информатике нанесите на карту самое большое и глубокое море земли Подпишите на карте материк у берегов которого расположены эти моря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индийский,атлантический,тихий,южный,северный ледовитый.11.022метра. Элсмир,Виктория,Хонсю,Великобритания,суматра,Баффинова Земля,Мадагаскар,Калимантан,Новая Гвинея,Гренландия.берингово море,между командорскими и алеутскими островами
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