Где происходит образование лизосом?

Биология
Где происходит образование лизосом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В аппарате Гольджи...............
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