Помогите сделать 122 задание заранее 120 баллов

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Помогите сделать 122 задание заранее 120 баллов
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Гость:
Сфоткано непонятно( Сфоткай понятней может помогу)
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