Срочно нужна помощь урок для сестры задача : когда маме было 29 лет,сыну было 9 лет. Теперь сыну 11 лет. Сколько лет маме?

Математика

Срочно нужна помощь урок для сестры задача : когда маме было 29 лет,сыну было 9 лет. Теперь сыну 11 лет. Сколько лет маме?

Автор: Гость