Срочно нужна помощь урок для сестры задача : когда маме было 29 лет,сыну было 9 лет. Теперь сыну 11 лет. Сколько лет маме?
Математика
Срочно нужна помощь урок для сестры задача : когда маме было 29 лет,сыну было 9 лет. Теперь сыну 11 лет. Сколько лет маме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29-9=20 лет разница 11+20 =31 год маме
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