Составить задачу на нахождении площади фигуры с решением помогите пожалуйста 5 класс
Математика
Составить задачу на нахождении площади фигуры с решением помогите пожалуйста 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина-7см Ширина-на 2 больше ,чем длина S-? 1). 7+2=9(см)-ширина. 2). 7×9=63(см) Ответ:63 см площадь.
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