Три мальчика собрали 186 кг макулатуры . Дима собрал 59 кг, это на 18 кг меньше, чем Саш??. Сколько кг макулатуры собрал Вадим ? Нужно решение! Срочно!

Математика

Три мальчика собрали 186 кг макулатуры . Дима собрал 59 кг, это на 18 кг меньше, чем Саш??. Сколько кг макулатуры собрал Вадим ? Нужно решение! Срочно!

Автор: Гость