Три мальчика собрали 186 кг макулатуры . Дима собрал 59 кг, это на 18 кг меньше, чем Саш??. Сколько кг макулатуры собрал Вадим ? Нужно решение! Срочно!

Математика
Три мальчика собрали 186 кг макулатуры . Дима собрал 59 кг, это на 18 кг меньше, чем Саш??. Сколько кг макулатуры собрал Вадим ? Нужно решение! Срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)59+18=77кг собрал Саша 2)186-(59+77)=50кг собрал Вадим
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