Сколько будет 2 1/2 в квадрате * на 8/15-5/9? Поэтапно пожалуйста
Математика
Сколько будет 2 1/2 в квадрате * на 8/15-5/9? Поэтапно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 1/2 в квадрате=2,5²=6,25. 2) 8/15-5/9=24/45-25/45=-1/45. 3) 6,25*(-1/45)=25/4*(-1/45)=-25/180=-5/36. Ответ: -5/36.
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