Перевод на русский язык pls!

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Космические ученые обеспокоены тем, что капсуласо спутника исчез на прошлой неделе.В Крушение трекера капсула имеет информацию о сокровищекорабли.его компьютер показывает сотни кораблей на дне моря. Полиции всего мира до сих пор ищут международного уголовного мистер Биг хочет найти потерянных кораблей сокровища.Мы надеемся, что мистер Биг хочет есть капсулы, сказала историк. Если у него есть много красивых и ценных вещей исчезнет навсегда