Цитаты характеризующие чувства дубровского к маше пожалуйста не меньше 2 -х!

Литература
Цитаты характеризующие чувства дубровского к маше пожалуйста не меньше 2 -х!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Нет, Кирилл Петрович: мой Володька не жених Марии Кирилловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите Плиз Периметр угла АВС=26см. Найдите его стороны если АС=10см и ВС=3•АВ
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите. Очень надо.
Ответить
Химия
Пожалуйста помогите,задание на фт
Ответить
Физика
Велосипедист за 30 хвилин проїхав 18 км. За скільки часу він проїде ще 15600 метрів? Відповідь надати в хвилинах.
Ответить
Математика
Как измеряется сближение и удаление
Ответить