Цитаты характеризующие чувства дубровского к маше пожалуйста не меньше 2 -х!
Литература
Цитаты характеризующие чувства дубровского к маше пожалуйста не меньше 2 -х!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Нет, Кирилл Петрович: мой Володька не жених Марии Кирилловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки"
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