Велосипедист за 30 хвилин проїхав 18 км. За скільки часу він проїде ще 15600 метрів? Відповідь надати в хвилинах.
Физика
Велосипедист за 30 хвилин проїхав 18 км. За скільки часу він проїде ще 15600 метрів? Відповідь надати в хвилинах.
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Т.е 26 минут
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