Велосипедист за 30 хвилин проїхав 18 км. За скільки часу він проїде ще 15600 метрів? Відповідь надати в хвилинах.

Физика

Велосипедист за 30 хвилин проїхав 18 км. За скільки часу він проїде ще 15600 метрів? Відповідь надати в хвилинах.

Автор: Гость