Найдите в приведённом списке признаки, относящиеся к постиндустриальному общест??у. Запишите цифры, под которыми они указаны. глобализация изолированность отдельных районов планеты основной прибавочный продукт производится в...

Обществознание
Найдите в приведённом списке признаки, относящиеся к постиндустриальному общест??у. Запишите цифры, под которыми они указаны. глобализация изолированность отдельных районов планеты основной прибавочный продукт производится в сфере сельского хозяйства экстенсивное производство высокий уровень информатизации и коммуникации внедрение ресурсосберегающих технологий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5,6. изолированность признак традиционного общества основной продукт в сфере с/х также признак традиционного общества экстенсивное производство также признак традиционного общества.
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