Найдите в приведённом списке признаки, относящиеся к постиндустриальному общест??у. Запишите цифры, под которыми они указаны. глобализация изолированность отдельных районов планеты основной прибавочный продукт производится в...

Обществознание

Найдите в приведённом списке признаки, относящиеся к постиндустриальному общест??у. Запишите цифры, под которыми они указаны. глобализация изолированность отдельных районов планеты основной прибавочный продукт производится в сфере сельского хозяйства экстенсивное производство высокий уровень информатизации и коммуникации внедрение ресурсосберегающих технологий

Автор: Гость