Чем питается куница и к какой группе относится?
Биология
Чем питается куница и к какой группе относится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куница-это хищник .Что значит группа? тип хордовые подтип позвоночные класс млекопитающие отряд хищные семейство куньи род куницы
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