Работая,сделать,освоить,изготовить 11 букв
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Работая,сделать,освоить,изготовить 11 букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это определение слова "приготовить" в одном из словарей. Вполне логично, да и по количеству букв подходит.
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