1 сағ 30 с = с 1 тәул,14 сағ = сағ 1 сағ 17 мин = мин 1 сағ 30 мин = мин 1 мин 32 с = с 2 тәул 16 сағ = сағ түрлендіру керек. қалай болады шешуі

Математика
1 сағ 30 с = с 1 тәул,14 сағ = сағ 1 сағ 17 мин = мин 1 сағ 30 мин = мин 1 мин 32 с = с 2 тәул 16 сағ = сағ түрлендіру керек. қалай болады шешуі
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А теперь то же самое,но только по русски.
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