Билет на авиарейс Москва Париж стоит 7000 руб. при покупке билета на группу из 12 человек дается скидка: бесплатный перелет 1 человека из группы. Сколько рублей будет стоить полет в Париж группе 24 человека? Срооочно !!

Математика

Билет на авиарейс Москва Париж стоит 7000 руб. при покупке билета на группу из 12 человек дается скидка: бесплатный перелет 1 человека из группы. Сколько рублей будет стоить полет в Париж группе 24 человека? Срооочно !!

Автор: Гость