Билет на авиарейс Москва Париж стоит 7000 руб. при покупке билета на группу из 12 человек дается скидка: бесплатный перелет 1 человека из группы. Сколько рублей будет стоить полет в Париж группе 24 человека? Срооочно !!
Математика
Билет на авиарейс Москва Париж стоит 7000 руб. при покупке билета на группу из 12 человек дается скидка: бесплатный перелет 1 человека из группы. Сколько рублей будет стоить полет в Париж группе 24 человека? Срооочно !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-2=22 (так как 2 билета бесплатно) 22*7000=154000 ответ: 154000рублей будет стоить полёт группе 24 человека
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