Кольки литар и гукау у славах:званок,суницы,яблык,бусел,столь.Дзякуй.
Беларуская мова
Кольки литар и гукау у славах:званок,суницы,яблык,бусел,столь.Дзякуй.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Званок [званок] - 6 літар, 6 гукаў суніцы [сун'іцы] - 6 літар, 6 гукаў яблык [й'аблык] - 5 літар, 6 гукаў бусел [бус'эл] - 5 літар, 5 гукаў столь [стол'] - 5 літар, 4 гукі
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