На столе стоят четыре кружки расстояние между соседними кружками одинаково 10 см Чему равно расстояние между первой и последней кружкой?

Математика

На столе стоят четыре кружки расстояние между соседними кружками одинаково 10 см Чему равно расстояние между первой и последней кружкой?

Автор: Гость