На столе стоят четыре кружки расстояние между соседними кружками одинаково 10 см Чему равно расстояние между первой и последней кружкой?

Математика
На столе стоят четыре кружки расстояние между соседними кружками одинаково 10 см Чему равно расстояние между первой и последней кружкой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 сантиметров, кружки стоят в вершинах квадрата
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