Почему почку можно назватьзачаточным побегом
Биология
Почему почку можно назватьзачаточным побегом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почку можно назвать зачаточным побегом,так как она имеет стебель с зачаточными листьями в пазухах которых располагаются зачаточные почки.
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