Відредагувати словосполучення.душевна біль
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Відредагувати словосполучення.душевна біль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Біль - чоловічий рід; Тому буде - душевний біль;
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