Какое количество выделится при превращении пара массой m=1 кг ,взятого при темпера??уре t1=100градусов,а лёд при температуре t2=0градусов

Физика

Какое количество выделится при превращении пара массой m=1 кг ,взятого при темпера??уре t1=100градусов,а лёд при температуре t2=0градусов

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