Какое количество выделится при превращении пара массой m=1 кг ,взятого при темпера??уре t1=100градусов,а лёд при температуре t2=0градусов
Физика
Какое количество выделится при превращении пара массой m=1 кг ,взятого при темпера??уре t1=100градусов,а лёд при температуре t2=0градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=Q1+Q2+Q3 Q1=L*M Q2=C*M*100 Q3=X*M Q=2260000*1+4200*1*100+330000*1=2260000+420000+330000=3 МДж
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