Маша начертила две прямые на каждой из них она отметила по две точки всего было от??ечено 3 точки как она это сделала

Математика
Маша начертила две прямые на каждой из них она отметила по две точки всего было от??ечено 3 точки как она это сделала
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Две линии пересекались и получилось так что точка пересичения и послужила ей 1 точкой
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