Маша начертила две прямые на каждой из них она отметила по две точки всего было от??ечено 3 точки как она это сделала
Математика
Маша начертила две прямые на каждой из них она отметила по две точки всего было от??ечено 3 точки как она это сделала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Две линии пересекались и получилось так что точка пересичения и послужила ей 1 точкой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
Кто такие англичане? В чем видит автор их заслуги? Какие преимущества получили жители колоний на своей новой родине по сравнению с жизнью европейск...
Алгебра