Составить рассказ отвечая на вопросы: вы помогаете людям вокруг вас? Что ты делаешь? Кому ты помогаешь? Используя при этом МЫ ЧАСТО....МЫ....ИНОГДА...Я ДУМАЮ...МЫ НЕ....МЫ....НО МЫ...И МЫ
Английский язык
Составить рассказ отвечая на вопросы: вы помогаете людям вокруг вас? Что ты делаешь? Кому ты помогаешь? Используя при этом МЫ ЧАСТО....МЫ....ИНОГДА...Я ДУМАЮ...МЫ НЕ....МЫ....НО МЫ...И МЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I try to help people around me. Often I can help my mother. We often her wash the dishes, cook and clean. I also yublyu help his grandmother on the farm. Together we close compotes, I gave her glasses when necessary. I also like to help her friend with homework, often we do it together. So yes, I like to help.
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