Составить рассказ отвечая на вопросы: вы помогаете людям вокруг вас? Что ты делаешь? Кому ты помогаешь? Используя при этом МЫ ЧАСТО....МЫ....ИНОГДА...Я ДУМАЮ...МЫ НЕ....МЫ....НО МЫ...И МЫ

Английский язык

Составить рассказ отвечая на вопросы: вы помогаете людям вокруг вас? Что ты делаешь? Кому ты помогаешь? Используя при этом МЫ ЧАСТО....МЫ....ИНОГДА...Я ДУМАЮ...МЫ НЕ....МЫ....НО МЫ...И МЫ

Автор: Гость