Решите пожалуйста 11x-9=4x+19
Математика
Решите пожалуйста 11x-9=4x+19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11х-9=4х+19 11х-4х=19+9 7х=28 х=28:7 х=4 Ответ:4
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