А+в если а=-17,6; в=-12 целых 2/5
Математика
А+в если а=-17,6; в=-12 целых 2/5
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Получится - 29 целых 2/5
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