Помогите Плиз Периметр угла АВС=26см. Найдите его стороны если АС=10см и ВС=3•АВ

Геометрия
Помогите Плиз Периметр угла АВС=26см. Найдите его стороны если АС=10см и ВС=3•АВ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр 26, одна из сторон AB=10 26-10=16 это сумма двух других сторон. BC=3AC? пусть AC это x. тогда BC=3x 3x+x=16 4x=16 x=4 AC=4 BC=3AC BC=12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста помогите. Очень надо.
Ответить
Химия
Пожалуйста помогите,задание на фт
Ответить
Физика
Велосипедист за 30 хвилин проїхав 18 км. За скільки часу він проїде ще 15600 метрів? Відповідь надати в хвилинах.
Ответить
Математика
Как измеряется сближение и удаление
Ответить
Математика
А+в если а=-17,6; в=-12 целых 2/5
Ответить