Помогите Плиз Периметр угла АВС=26см. Найдите его стороны если АС=10см и ВС=3•АВ
Геометрия
Помогите Плиз Периметр угла АВС=26см. Найдите его стороны если АС=10см и ВС=3•АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр 26, одна из сторон AB=10 26-10=16 это сумма двух других сторон. BC=3AC? пусть AC это x. тогда BC=3x 3x+x=16 4x=16 x=4 AC=4 BC=3AC BC=12
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