Прочитайте Памятку 1 "как выполнитьlt;br /gt; звуко-буквенный разбор слова"(с.143-144).По??ьзуясьlt;br /gt; образцом,произведи звуко-буквенный разбор одногоlt;br /gt; из данных слов. Роса,ключ,день

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Прочитайте Памятку 1 "как выполнитьlt;br /gt; звуко-буквенный разбор слова"(с.143-144).По??ьзуясьlt;br /gt; образцом,произведи звуко-буквенный разбор одногоlt;br /gt; из данных слов. Роса,ключ,день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ро са-4 буквы,4 звука, 2 слога р- согл,звонк,непарн,тверд а-согл,безуд с-согл,шлух,парн,тверд а-гласн-ударн раса
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