Как с английского переводится слово washing на русский язык
Английский язык
Как с английского переводится слово washing на русский язык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чистит,моет смотри по предложению
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте Памятку 1 "как выполнить<br /> звуко-буквенный разбор слова"(с.143-144).По??ьзуясь<br /> образцом,произведи звуко-буквенны...
Физика
Определите удельное сопротивление проводника ,если его длина 1.2м,площадь попереч??ого сечения0,4мм кравадратных ,а сопративление 1,2Ом
Английский язык