Как с английского переводится слово washing на русский язык

Английский язык
Как с английского переводится слово washing на русский язык
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Гость:
Чистит,моет смотри по предложению
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