Помогите пожалуйста с географией!!! Сделайте описание реки Нигер по плану. 1)В ка??ом направлении протекает река. 2)Где исток и устье реки. 3)К какой речной системе относится река. 4)Описать бассейн реки.
География
Помогите пожалуйста с географией!!! Сделайте описание реки Нигер по плану. 1)В ка??ом направлении протекает река. 2)Где исток и устье реки. 3)К какой речной системе относится река. 4)Описать бассейн реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В противоположной стороне от океана. 2.Исток реки-на юго востоке Гвинеи. Устье Каинджи. 3. Незнаю 4. Отмечен на карте зелёным цветом и 2.117.700км в квадрате
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