Помогите пожалуйста с географией!!! Сделайте описание реки Нигер по плану. 1)В ка??ом направлении протекает река. 2)Где исток и устье реки. 3)К какой речной системе относится река. 4)Описать бассейн реки.

География

Помогите пожалуйста с географией!!! Сделайте описание реки Нигер по плану. 1)В ка??ом направлении протекает река. 2)Где исток и устье реки. 3)К какой речной системе относится река. 4)Описать бассейн реки.

Автор: Гость