Можете пожалуйста помочь номер 11 Самостоятельно придумать 4 предложения

Гость: Гость:

) 1)Je vous conseille de manger cinq fruits et légumes par jours.(Я вам советую кушать 5 фруктов и овощей в день.) 2)Il faut manger sans parler. (Надо кушать не говоря.) 3)Il est nécessaire de diminuer consommer les aliments riche en calories.( Необходимо уменьшить потребление высококалорийных продуктов.) 4)Il est indispensable de boire un litres d'eau par jours.(Совершенно необходимо пить 1 литр воды в день.)