Прочитай. обозначь буквой «С» - имена существительные, буквой «П» - имена прилагат??льные Выпиши их в столбики в начальной форме. На пушистых ветках Снежною каймой Распустились кисти Белой бахромой.
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Прочитай. обозначь буквой «С» - имена существительные, буквой «П» - имена прилагат??льные Выпиши их в столбики в начальной форме. На пушистых ветках Снежною каймой Распустились кисти Белой бахромой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительные в нач.форме: Ветка, кайма, кисть, бахрома; Прилагательные в нач.форме: Пушистый, снежный, белый.
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