Прочитай. Подумай, в чем особенность этих предложений? Составь подобные предложения. Запиши их. 1. Аист Был Выше Гуся. 2. На Огороде Посадили Репу, Свеклу. 3. Зайцы И Кролики Любят Морковь.

Русский язык
Прочитай. Подумай, в чем особенность этих предложений? Составь подобные предложения. Запиши их. 1. Аист Был Выше Гуся. 2. На Огороде Посадили Репу, Свеклу. 3. Зайцы И Кролики Любят Морковь.
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Первые буквы всех этих слов идут в алфавитном порядке
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