Прочитай. Поставь знак ударения в словах. Буквы, которые обозначают безударные гл??сные в корне слова, подчеркни. Устно подбери проверочные слова. Гроза началась утром. Светлое небо сразу стало вечерним. Молния запрыгала по ч...
Русский язык
Прочитай. Поставь знак ударения в словах. Буквы, которые обозначают безударные гл??сные в корне слова, подчеркни. Устно подбери проверочные слова. Гроза началась утром. Светлое небо сразу стало вечерним. Молния запрыгала по чёрным тучам, разливая по ним огненные ручьи. Гром бил деревья по макушкам Листья отчаянно трепетали, совершая от страха бег на одном и том же месте. какие буквы надо подчеркнуть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НачАлась - начАть (пров.слово) вЕчерним - вЕчер разлИвая - разлИть дЕревья - дЕрево мАкушкам - мАковка трЕпЕтали - трЕпет, трепЕщет совЕршая - вЕрх ? (другого проверочного слова нет, так что не исключено, что оно словарное)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
Найди побудительное предложение и прочитай его.выпиши предложения по их схеме.у иры малина ой мама уронила мой ира малину