Прочитай. Поставь знак ударения в словах. Буквы, которые обозначают безударные гл??сные в корне слова, подчеркни. Устно подбери проверочные слова. Гроза началась утром. Светлое небо сразу стало вечерним. Молния запрыгала по ч...

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Прочитай. Поставь знак ударения в словах. Буквы, которые обозначают безударные гл??сные в корне слова, подчеркни. Устно подбери проверочные слова. Гроза началась утром. Светлое небо сразу стало вечерним. Молния запрыгала по чёрным тучам, разливая по ним огненные ручьи. Гром бил деревья по макушкам Листья отчаянно трепетали, совершая от страха бег на одном и том же месте. какие буквы надо подчеркнуть?

Автор: Гость