Прочитай. Поставь знак ударения в словах. Буквы, которые обозначают безударные гл??сные в корне слова, подчеркни. Устно подбери проверочные слова. Гроза началась утром. Светлое небо сразу стало вечерним. Молния запрыгала по ч...

Русский язык
Прочитай. Поставь знак ударения в словах. Буквы, которые обозначают безударные гл??сные в корне слова, подчеркни. Устно подбери проверочные слова. Гроза началась утром. Светлое небо сразу стало вечерним. Молния запрыгала по чёрным тучам, разливая по ним огненные ручьи. Гром бил деревья по макушкам Листья отчаянно трепетали, совершая от страха бег на одном и том же месте. какие буквы надо подчеркнуть?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НачАлась - начАть (пров.слово) вЕчерним - вЕчер разлИвая - разлИть дЕревья - дЕрево мАкушкам - мАковка трЕпЕтали - трЕпет, трепЕщет совЕршая - вЕрх ? (другого проверочного слова нет, так что не исключено, что оно словарное)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Карта какого масштаба крупнее и во сколько раз?а)в 1см 100 км б)1:500 000 в)в 1см 50м г)1:20 000
Ответить
Биология
До кільчастих червів належить: а) волосоголовець б) п*явка в) нереїс г) піскожи??
Ответить
Русский язык
Найди побудительное предложение и прочитай его.выпиши предложения по их схеме.у иры малина ой мама уронила мой ира малину
Ответить
История
В каком году начплась вторая мировая война?
Ответить
Биология
ОЧЕНЬ СРОЧНО! Приведите примеры, доказывающие, что: а) одно и то же число хромосом может быть у очень далеких друг от друга систематических груп...
Ответить