Прочитай. раздели слова на слоги.опередили в каждой группе "лишнее" слово .спиши слова, исключая "лишние"? Глаз,обувь,кровь,класс,хлеб.Число,слеза,вьюга,окуни,ульи.
Русский язык
Прочитай. раздели слова на слоги.опередили в каждой группе "лишнее" слово .спиши слова, исключая "лишние"? Глаз,обувь,кровь,класс,хлеб.Число,слеза,вьюга,окуни,ульи.
Ответ(ы):
Гость:
Лишние: обувь лишние: окуни
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